Calcio. Si è dimesso il responsabile della comunicazione della Juve Stabia Gianluca Monti

“La S.S. Juve Stabia rende noto di aver preso atto delle dimissioni del responsabile della comunicazione, il giornalista Gianluca Monti, che ringrazia per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi e per l’impegno e la dedizione alla causa. Il club comunica che il nuovo responsabile della comunicazione verrà annunciato nei prossimi giorni”. Monti era approdato nella società delle Vespe agli inizi di giugno ed ora si attende di sapere chi sarà il suo sostituto ed il nome del futuro allenatore che guiderà la panchina al posto di Fabio Caserta. Gande impegno, dunque, per la dirigenza che è alle prese col ricostituire un intero staff prima di ricominciare il campionato.