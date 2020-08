Calcio. Si è dimesso Alex Maggi, il fisioterapista della Lazio che diede del “terrone di m….” a Gattuso durante la partita Napoli-Lazio

Alex Maggi, fisioterapista della Lazio, divenuto famoso per aver dato a Gattuso del “terrone di m….”, durante la partita Napoli – Lazio, si è dimesso. La motivazione ufficiale di questa scelta, però, non sarebbe legata ai fatti del San Paolo ma al desiderio di riavvicinarsi alla famiglia. Nell’ultima partita di campionato, i toni tra le due panchine si erano accesi fin quando è scattato l’insulto a mister Gattuso che si è avvicinato a muso duro verso il fisioterapista biancoceleste e, per calmare gli animi, è dovuto intervenire l’arbitro. Il giorno dopo Maggi avrebbe chiesto scusa all’allenatore del Napoli e tutto si sarebbe risolto. Oggi, però, le dimissioni.