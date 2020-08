Calcio. Si è conclusa l’avventura di Giacomo Calò nella Juve Stabia

Finisce qui l’avventura di Giacomo Calò con la maglia gialloblù della Juve Stabia. Il 23enne centrocampista di Trieste, dopo tre stagioni di livello in terra stabiese saluta la città di Castellammare per partire all’insegna di una nuova esperienza in terra ligure. Nonostante la retrocessione della squadra, Calò ricorderà la stagione 2019/2020 per essere stato il miglior assist-man della serie B. Dopo diversi giorni trascorsi in silenzio a meditare, il calciatore ha voluto salutare la calorosa piazza di Castellammare con un toccante messaggio diffuso sul proprio canale Instagram: “Ringrazio la città di Castellamare per questi tre anni speciali per me. Nel bene e nel male ho dato tutto me stesso per la vostra causa che da subito era diventata anche la mia. Sono cresciuto tanto, ho gioito, ho sofferto e mi sono formato con voi. Nel mio piccolo spero nonostante tutto di lasciarvi un bel ricordo. Ringrazio i compagni di questi anni, lo staff, la società e i tifosi. Sarà per sempre una parentesi importante della mia vita. Jack”.