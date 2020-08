Calcio. Serie B, promozioni e retrocessioni

La Serie B ha emesso gli ultimi verdetti stagionali dopo la promozione di Benevento e Crotone in Serie A, e la retrocessione del Livorno in Serie C, ecco le squadre qualificate ai Playoff: Spezia, Pordenone, Frosinone, Cittadella, Chievo e Empoli mentre ai play-out andranno Perugia e Perugia. Retrocedono il Trapani, la Juve Stabia e, come detto, il Livorno. Giornata amara anche per la Salernitana che non riesce a qualificarsi per i play-off.

Serie A: Benevento e Crotone

Ai Playoff: Spezia, Pordenone, Frosinone, Cittadella, Chievo e Empoli

Ai Playout: Perugia e Pescara

Retrocesse: Trapani, Juve Stabia e Livorno