Calcio. Savoia – Aronica: “L’obiettivo è fare un campionato di altissimo livello”

Si lavora e si suda in casa Savoia. Quarto giorno di ritiro per i ragazzi di mister Aronica, che oggi al termine della sessione mattutina di allenamento ha parlato così attraverso i canali ufficiali del club: “L’allenatore con il quale ho lavorato tanti anni e che mi ha dato tanto è sicuramente Walter Mazzarri. Sono stato fortunato ad aver incontrato nella mia carriera anche allenatori come Gasperini e Ulivieri. Stiamo lavorando per l’utilizzo della difesa a tre che sarà un nostro punto fermo. Poi potremmo attuare per un centrocampo a cinque o a quattro. Dipenderà molto degli avversari, dovremmo essere bravi ad adattarci. A volte giocheremo con due attaccanti e un trequartista altre no. Dovremo essere duttili. Abbiamo un potenziale offensivo importante, tante possibilità e alternative. Gli Under saranno fondamentali, dovremmo essere bravi a inserirli nel modo giusto. A volte giocheranno in difesa, altre a centrocampo, avrò modo di scegliere partita per partita la soluzione migliore. Siamo in fase di allestimento, la squadra va completata. E’ un mercato difficile, ma stiamo lavorando insieme al direttore al meglio per cercare calciatori funzionali al nostro progetto. Sicuramente sia in difesa che a centrocampo dobbiamo completare il nostro organico. In attacco abbiamo calciatori forti e di qualità. La società ha sposato le mie idee e quindi sono molto contento. L’obiettivo è fare il massimo per approdare in un categoria consona e idonea a questa piazza. Da questa esperienza mi aspetto tanto. Da parte mia e da parte della società c’è la massima volontà di fare il massimo. L’obiettivo è quello di fare un campionato di altissimo livello e stiamo lavorando per questo. Non ho preferenze sul girone, non esistono partite facili e ogni girone avrà le sue difficoltà. Ci affidiamo al sorteggio della Lega”.