Calcio. San Vito Positano iscritto al campionato, due nuovi acquisti. Guida: “Si punta ai vertici”

Positano, costiera amalfitana. Il San Vito Positano torna alla grande iscrivendosi al campionato di categoria, come annuncia il presidente Guida. Due nuovi innesti, ma non solo, serviranno ad alzare l’asticella e aumentare il valore tecnico della rosa, già di per sé ad ottimi livelli. A Positano approdano Stinga dal Sorrento e Fiorentino dal Sant’Agnello.

Abbiamo ascoltato le parole del Presidente Guida: “Il San Vito Positano si è iscritto e punta ai vertici. Abbiamo fatto questi due acquisti importanti, ne faremo altri e li annunceremo. A settembre cominceremo come per le normative per il coronavirus.”

Riparte il calcio con una nuova stagione per voltare le spalle al passato e riparte anche il San Vito Positano sotto la guida esperta di mister Gargiulo, riconfermato anche per la prossima stagione.