Calcio. Salvatore Aronica smentisce le voci che lo vedono lontano dal Savoia

Da qualche tempo a Torre Annunziata si vocifera che il nuovo allenatore del Savoia, l’ex Napoli, Salvatore Aronica, vorrebbe già rassegnare le dimissioni. Ovviamente sono solo voci che non hanno alcun fondamento di base come lui stesso spiega: “Non vedo motivo per andare via dal Savoia. Forse c’è gente che vuole destabilizzare l’ambiente e mette in giro certe voci prive di fondamenta, solo per andare contro la società. Io sono l’allenatore del Savoia e resto a Torre Annunziata”. – Parole dirette da parte di Aronica che non vede l’ora di iniziare – “Mi sto godendo gli ultimi scampoli di vacanza, ma da domenica sarà gia a Napoli per poi tornare a lavorare sul campo da lunedì, ci sono tanti aspetti che voglio valutare, i troppi mesi di inattività non hanno fatto di certo bene, ma i ragazzi hanno già iniziato un lavoro personalizzato”. Con la società ci sarebbe un ottimo rapporto perché si lavora in un’unica direzione. “Il progetto continua in qualsiasi categoria, il direttore Carlo Musa sta lavorando ventiquattro ore su ventiquattro per trovare i tasselli giusti, magari il mancato raggiungimento della serie C ha creato un attimo di transizione, ma la società con il presidente Alfonso Mazzamauro e il vice presidente Renato Mazzamauro sta lavorando per il futuro della squadra. Il mercato è solo in una fase di stallo momentanea, a causa dei ripescaggi e delle iscrizioni, noi cerchiamo di fare un mercato oculato per la categoria, per poi raggiungere traguardi imporanti”.