Calcio. Possibile riforma sul calcio grazie al Coronavirus

Le nuove regole applicate al calcio a causa dell’emergenza Covid, potrebbero lasciare il segno. Già le cinque sostituzioni possibili, in luogo delle tre per regolamento, saranno una realtà anche nel prossimo campionato, che si prevede molto intenso per le troppe date ravvicinate: un campionato che partirà in ritardo, che chiuderà presto per gli Europei con sei partite infrasettimanali e per tante squadre gli impegni di Coppe Europee cui si aggiungono quelli di Coppa Italia. Le cinque sostituzioni sono state dunque confermate mentre si ragiona sulla possibilità di prendere a modello la formula concepita per la Final Eight della Champions League attualmente in corso. «Una riforma ci sarà: e vedrete, l’effetto dell’eliminazione diretta sarà come una bomba, per i tifosi». Ha parlato così Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, a proposito della formula con la quale è stata concepita l’inedita Final Eight della Champions League 2019/20.