Calcio. Pasquale Padalino sarà il prossimo allenatore della Juve Stabia

La Juve Stabia ha individuato il successore di mister Fabio Caserta. Si chiama Pasquale Padalino il nuovo tecnico delle vespe. Dopo l’amara retrocessione in Serie C, la società termale del presidente Andrea Langella, di fatto, ha scelto il trainer di Foggia per rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Infatti, secondo ‘GianlucaDiMarzio.com’, il club gialloblù su sollecitazione del neo direttore sportivo Filippo Ghinassi ha deciso di puntare fortemente sul tecnico Pasquale Padalino. L’allenatore classe 1972, che predilige il 4-3-3, dovrebbe firmare con la Juve Stabia un contratto annuale. L’ultima esperienza su una panchina del tecnico pugliese è stata alla guida del Foggia in Serie B, avventura conclusasi con l’esonero. Nel corso della sua carriera, Pasquale Padalino ha avuto modo di essere al timone anche di squadre come Nocerina, Grosseto, Matera e Lecce.