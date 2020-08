Calcio. Obiettivo centrato per il Frosinone che vola in finale play off per la promozione in A con Lo Spezia

Svanisce il sogno della finale playoff per il Pordenone di Attilio Tesser: dopo aver sbancato il campo del Frosinone all’andata, la formazione neroverde è stata sconfitta a Trieste dai gialloazzurri col punteggio di 2-0, frutto dei gol di Camillo Ciano e Andrija Novakovich arrivati nei primi 15 minuti di gioco ai quali i Ramarri non sono stati in grado di replicare. Si ferma quindi qui la corsa dei friulani e del proprio portiere Michele Di Gregorio, che tornerà ora all’Inter per poi rifare le valigie, molto probabilmente con destinazione Monza. I ciociari contenderanno il terzo posto in Serie A allo Spezia di Vincenzo Italiano. Ecco le parole del tecnico del Frosinone, Alessandro Nesta, che ha centrato l’obiettivo con una rimonta eccezionale: “Anche da giocatore ero allegro, quando serviva diventavo serio. Ero sicuro dell’approccio, era fondamentale l’impatto con la partita. Quando ci credi, anche le cose più difficili diventano abbordabili, in passato mi capitava di sopravvalutare l’impegno. Rispetto all’andata, le mezze ali hanno corso meno, erano più fresche nel recupero di palla”. Domenica, allo Stirpe, dalle 21, Frosinone-Spezia, il ritorno della finale giovedì 20, sempre su Dazn.