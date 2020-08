Calcio. Nasce il Club Napoli Città di Sorrento

“CLUB NAPOLI CITTA’ DI SORRENTO” – “C.N.C.S.”.

Il colore sociale è l’azzurro.

L’Associazione, che è apartitica e apolitica e non ha fini di lucro, politici e/o religiosi, riveste carattere assolutamente sportivo e culturale, ed è regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg.del Codice Civile.

L’Associazione si propone specificamente:

1. di sostenere la squadra di calcio S.S.C. Napoli e di suscitare con idonee iniziative una maggiore corrente di simpatia nei confronti di questa;

2. di praticare ed esercitare l’attività sportiva, con particolare riguardo al calcio ed a tutte le attività complementari atte ad incrementare l’educazione fisica dei giovani ed allo sviluppo degli altri sport in genere;

3. di organizzare attività culturali, turistiche e ricreative per i soci, i loro familiari e amici;

4. di organizzare gite al seguito della squadra S.S.C. Napoli;

5. di sostenere e diffondere ogni pubblicazione edita dalla S.S.C. Calcio Napoli;

6. di esplicare ogni altra attività allo scopo di propagandare e rafforzare il “C.N.C.S.”.

Per il raggiungimento di tali finalità il “C.N.C.S.” potrà utilizzare il web dotandosi di un proprio sito internet e/o di pagine proprie su social network (facebook, twitter, etc….), web TV, TV, Radio e giornalino;

7. di svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.