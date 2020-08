Calcio. Mister Guarracino approda alla Palmese

La Palmese ha annunciato l’acquisto del nuovo tecnico: mister Antonio Guarracino! Di origini della penisola sorrentina e volto noto anche in costiera amalfitana in quanto ex allenatore del Positano. La squadra rossonera milita in serie D; ecco le parole dell’annuncio: “Habemus Papam! Cari tifosi rossoneri, ormai da tempo non era un mistero ma da oggi è ufficiale, sarà mister Guarracino la nostra guida tecnica. Il mister non ha bisogno certo di presentazioni, è un vincente, lo è stato da calciatore e lo è da allenatore, campione prima a Positano, poi il miracolo di Sorrento con la serie D conquistata senza favori del pronostico. Grinta e personalità da vendere, caratteristiche che siamo certi saprà trasmettere alla propria squadra. In bocca al lupo mister! FORZA PALMESE”.