Calcio. Meta – Dopo un anno e mezzo riparte il Calcetto Paradiso

“A volte nella vita capitano momenti o cose che non ti aspetteresti mai e che, spesso, ti fanno venire pensieri negativi e rassegnazione. Ma quando hai persone vicino che ti vogliono bene e ti apprezzano per ciò che sei poi capisci che tutto fa parte della vita. Anche i momenti bui. Tutto si deve affrontare e, dopo le peggiori tempeste, ci sarà sempre e comunque il SOLE. Ma finalmente dopo un anno e mezzo possiamo dirlo: RIAPRIAMO! Inizieremo pian piano a lavori in corso e con il tempo cercheremo di creare qualcosa di bello. Inizieremo prendendo prenotazioni per campi dal 20 agosto in poi SENZA L’USO DI SPOGLIATOI E DOCCE a causa dei distanziamenti COVID! Da metà settembre torneremo alla normalità con grandi novità! I campi fissi che erano presenti alla chiusura un anno e mezzo fa avranno tempo fino al 31 agosto di confermare il loro campo fisso. Dal 1 settembre, in caso di mancata conferma, il campo sarà libero! Ci aggiorniamo in questi giorni con le prime novità e i primi giochi del Calcetto Paradiso. Scusate il ritardo,