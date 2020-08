Calcio. Messaggi di solidarietà alla Juve Stabia

Dopo la retrocessione della Juve Stabia, i calciatori, l’allenatore Fabio Caserta e la dirigenza hanno preferito il silenzio: nessun post o foto sui profili social né dichiarazioni. A fare compagnia ai tifosi stabiesi, mostrando loro affetto, ci sono invece tanti ex Juve Stabia che hanno riservato parole piene di grinta ed ottimismo ai colori stabiesi. Mariano De Francesco, volto della Juve Stabia di Roberto Fiore. “Brucia tantissimo e la delusione è enorme cosi come lo sconforto per un qualcosa che non era assolutamente immaginabile..ma c’è una verità incontestabile e sicura, la Juve Stabia, Castellammare, noi che amiamo questi colori, non moriremo mai, perche dopo la morte noi risorgiamo, piu forti di prima! Un abbraccio forte da chi lo Stabia lo ha amato e l’amerà sempre!” – le sue parole. Non è mancato l’immediato sostegno anche di Checco Ingenito, indimenticabile bomber dei successi stabiesi in Serie D. “Ora più che mai! 🐝 al di là della categoria”, il post sociale dell’ex centravanti, che ha cambiato foto profilo scegliendone una con la casacca delle Vespe. A proposito di bomber, si è unito al coro pro Juve Stabia anche Francesco Ripa. L’ex Spider gialloble ha scritto: “Vi rialzerete come sempre avete fatto!! Non mollare mai stabia“, trovando il ringraziamento di tanti tifosi nei commenti. Nonostante la sua esperienza stabiese sia terminata, un pensiero ai gialloblu è arrivato anche da Bruno El Ouazni, che ha conquistato la promozione in Serie B con gli stabiesi, dovendo lasciare posto in squadra e numero 9 all’impalpabile Rossi. “forza JS!”, la didascalia con cui l’attaccante ora del Foggia ha accompagnato una foto della scorsa stagione che lo ritrae con la maglia delle Vespe.