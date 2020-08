Calcio. Massimo Ferrero in vacanza a Castellammare per dirigersi poi a Capri e a Sorrento

Massimo Ferrero, presidente della squadra di calcio della Sampdoria è stato visto più volte a Castellammare di Stabia. Il patron romano è ancorato nel porto di Marina di Stabia con il suo yacht e ha passato qualche ora in centro per un momento di relax tutto stabiese. Proveniente dalle isole Eolie ha fatto tappa nella città stabiese per poi riprendere il viaggio che prevedono tappe sia a Capri che a Sorrento. In serata, Massimo Ferrero si è concesso una cena nella suggestiva location dell’agriturismo Quisisana, dal quale è possibile ammirare un panorama di eccezionale bellezza; della visita del produttore cinematografico i titolari dell’agriturismo Quisisana dicono: “La nostra struttura gli è stata consigliata dal comandante dello yacht. Ha apprezzato molto il panorama sul Golfo di Napoli e la nostra cucina casareccia, un 10 e lode ha ottenuto la pizza. Gentile con tutti il Presidente della Samp ha fatto selfie con gli ospiti e firmato autografi”.