Calcio. Luigi Canotto saluta la Juve Stabia: “qui lascio un pezzo del mio cuore”

Prima di dare inizio alla sua nuova avventura con indosso la maglia del Chievo Verona, Luigi Canotto ha ritenuto doveroso salutare quella che è ormai la sua vecchia squadra, la Juve Stabia, ma sopratutto il popolo di Castellammare. Ecco il suo post su Instagram: “Con affetto e stima scrivo questo post per ringraziare i miei vecchi compagni di squadra,la società Juve Stabia, il direttore sportivo , il mister e tutto il suo staff per questi tre anni stupendi, ma soprattuto voglio ringraziare I VERI TIFOSI GIALLO BLU anche perché qui lascio un pezzo del mio cuore. Adesso approdo in una nuova società con la voglia, le motivazioni e l’entusiasmo che sempre mi ha contraddistinto. Ringrazio chi mi è stato vicino, chi mi ha supportato e ringrazio L’A.C. CHIEVO VERONA per questa grandissima opportunità ….. FORZA CHIEVO VERONA”.È tempo di saluti per Luigi Canotto dunque. L’esterno offensivo classe 1994 dice addio alla Juve Stabia per fare ritorno nel campionato di Serie B, dopo tre stagioni con la maglia gialloblù delle vespe (87 presenze e 18 reti). Il giocatore calabrese si è legato al club del presiedente Luca Campedelli firmando un contratto triennale.