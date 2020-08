Calcio. Luigi Canotto lascia la Juve Stabia. Sarà il nuovo calciatore del Chievo Verona

Luigi Canotto dice addio alla Juve Stabia. Termina qui l’avventura in maglia gialloblù dell’esterno offensivo classe 1994 che si prepara a fare ritorno nuovamente nel campionato di Serie B. Il calciatore di Rossano Calabro, reduce da un’annata brillante dal punto di vista delle sue prestazioni, resterà in serie B andando ad indossre i colori del Chievo Verona di mister Aglietti. La società gialloblù del presiedente Luca Campedelli, in queste ore, sembra aver raggiunto l’intesa con il club termale del patron Andrea Langella, aggiudicandosi le prestazioni del calciatore calabrese a titolo definitivo. L’esterno 26enne saluta le vespe dopo tre intensi anni in quel di Castellammare, in cui ha raccolto 87 presenze e 18 reti. Per l’ormai ex Juve Stabia, il Chievo Verona ha dovuto battere su tutti la concorrenza di Spal e Cremonese.