Calcio. Luca Castiglia lascia ancora una volta la Salernitana

Luca Castiglia lascia ancora una volta la Salernitana. Il centrocampista di Ceva, dopo le esperienze raccolte con le maglie di Ternana e Padova, saluta il club granata dei patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma per una nuova avventura in prestito. Il calciatore classe 1989 approda nuovamente nel campionato di Serie C. Ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista ex Pro Vercelli di proprietà della Salernitana è stato il Modena. Il club gialloblù, di fatto, si è garantito Luca Castiglia a titolo temporaneo. Il giocatore 31enne, come reso noto dalla stessa Salernitana tramite un comunicato, resterà in prestito alla società emiliana per due stagioni.