La Salernitana perde la possibilità di andare ai playoff e Lotito mostra tutto il suo disappunto in un video, diventato virale, in cui il patron granada non risparmia parole offensive nei confronti di Ventura e delle sue scelte tecniche. “Sto pezzo di merda… È una cosa guarda… Ma questo è matto. Ha tolto Akpa a centrocampo. Ha rovinato tutto… Sempre con ‘sto Maistro, doveva togliere Maistro”: queste le espressioni di Lolito.