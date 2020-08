Calcio. Lo stadio San Paolo continua il suo restyling. La Regione stanzierà altri 10 milioni di euro

Continuano i lavori allo stadio San Paolo: sono stati stanziati dalla Regione altri 1,2 milioni a completamento di una parte dei lavori di ristrutturazione. Dopo i 22 milioni spesi per dare un nuovo look all’impianto di Fuorigrotta per le Universiadi 2019, ora toccherà alla copertura. Al più presto ci sarà la manutenzione dei cupolini della copertura dello stadio, anche in previsione dei primi temporali di fine estate che potrebbero danneggiare il tetto che è da sempre il punto debole dello stadio San Paolo. La ditta incaricata è Marrone, specializzata nel rifacimento dei manti erbosi per tutti i campi di Italia.“Per evitare problemi legati al gran caldo e quindi ad un ingiallimento del prato, sono iniziate le operazioni di “carotatura” con dei macchinari, detti “carotatrici” o “bucatrici”, vengono estratti dal terreno del San Paolo dei piccoli cilindretti di terra uniti all’erba. Si crea cosi per tutta la superficie erbosa dei piccoli fori indicativamente con una profondità massima 5-7 cm. Le “carote”, appunto. I buchi non restano visibili. Il campo, però, è già in ottime condizioni, nonostante le temperature elevate di questi giorni estivi. Il prato si presenterà quindi perfetto per l’inizio del campionato”.