Calcio. L’Inter va in finale di Europa League ma in bilico la panchina di Conte

L’Inter va in finale! Dopo la strepitosa vittoria di ieri per 5-0, a scapito di un confuso Shakhtar Donetsk, la squadra di Conte affronterà il Siviglia venerdì prossimo alle 21 per la finale di Europa League. Complice un ottimo Lautaro Martinez con la sua doppietta dedicata al figlio che sta per nascere ed uno straordinario Romelu Lukaku con un’altra sua doppietta, i nerazzurri hanno espugnato il Merkur di Dusseldorf strameritando il risultato. Nonostante ciò, però, è ancora in bilico il futuro di Antonio Conte che, in seguito alle affermazioni contro la società in un’intervista post partita con il Bayern Leverkusen, potrebbe andare via ed essere sostituito da Massimiliano Allegri, in pausa sabbatica da un anno.