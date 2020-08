Calcio. “La Sorrento che si rialza. La penisola sorrentina arranca a causa del Covid. Nello sport le società puntano a vincere”

“Ripartiamo con entusiasmo grazie all’apporto dei nostri dirigenti che hanno tanta voglia di scrivere una bella pagina della nostra giovane storia – dice Carlo Gargiulo – è il settimo anno che insieme agli amici Benedetto de Gregorio, Antonio Ferraiuolo e Salvatore Iaccarino dedichiamo sforzi e risorse a questo progetto.Vivere in un territorio come il nostro, in un momento storico che vede gran parte delle attività economiche in affanno, ci penalizza molto. In più, non sappiamo ancora quando realmente inizierà la stagione e restiamo in attesa dei protocolli da seguire ci faremo trovare pronti, proprio perché crediamo valore del progetto e soprattutto dei nostri ragazzi. L’auspicio è quello di tornare quanto prima nel massimo campionato regionale e, magari, un giorno, realizzare il sogno di disputare un campionato nazionale”. Intanto, prende forma il roster a disposizione dell’esperto Mister Genny Paolella: dopo aver confermato ben otto calcettisti della passata stagione, il sodalizio costiero ha già annunciato l’arrivo di Mario Fierro, Francesco De Gregorio e Francesco Calabrese. Sogni e speranze, dunque, di realtà giovani e ambiziose, che siano da guida e di ispirazione anche per la rinascita della Terra delle Sirene.