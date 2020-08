Calcio. La moglie di Albiol ha nostalgia delle città partenopea: “Mi manchi Napoli”

La moglie di Raul Albiol omaggia Napoli, dedicando alla città che l’ha ospitata un post sul suo account Instagram. Ciò a riprova del forte legame che lega l’ex difensore degli azzurri alla città partenopea. Nell’ultimo post di Alicia Roig è visibile il Golfo di Napoli con il Vesuvio che sovrasta la scena, resa ancor più suggestiva dai colori dell’arcobaleno. Alla foto si accompagna una tenera didascalia: “Mi manchi Napoli”. Raul Albiol ha giocato nella squadra napoletana dal 2013 al 2019. La scorsa estate ha deciso di avvicinarsi alla sua patria, indossando la maglia del Villareal. Ciò nonostante, non ha mai smesso di sentirsi legato alla città di Napoli e riservare affetto per il popolo partenopeo. Come lui, la sua compagna che, proprio tramite social, più volte ha espresso il suo amore per Napoli. Un anno fa, nel momento dell’addio, scriveva: “Ora capisco cosa mi ha detto un mio amico quando è arrivato a Napoli. ‘Alicia, a Napoli si piange due volte, una quando si arriva e l’altra quando vai via’, e così è stato. Grazie Napoli, grazie per questi sei meravigliosi anni”.