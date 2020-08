Calcio. La Juve Stabia perde a Cosenza e retrocede in serie C

Svanisce il sogno della Juve Stabia di rimanere in serie B. Ieri sera, a condannarla definitivamente, lo scontro salvezza con il Cosenza finito 3-1 a favore di quest’ultimo. Chiedersi le motivazioni che abbiano portato una squadra che lottava per i playoff a retrocedere forse non ce n’è più bisogno, occorre solo cercare di capire chi sarà disposto a combattere l’anno prossimo per ottenere il posto che meritano una città come Castellammare ed un popolo come gli stabiesi.