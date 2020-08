Calcio. L ’Atletico Sant’Agata, progetto tariffe “Low Cost” post Covid19

“L ’Atletico Sant’Agata per questa stagione sportiva post-Covid, così almeno si spera, ha studiato una soluzione alternativa e favorevolmente economica per dare a tutti i ragazzi del territorio la possibilità di praticare calcio e/o, quanto meno, attività fisica, che dopo i tanti mesi di stop forzato, causa imperversare dell’epidemia, che tutti abbiamo dovuto osservare. Questo progetto, attentamente, studiato e ponderato è mirato a non gravare sulla economia, già in crisi, delle famiglie praticando per l’intera stagione un prezzo “LOW COST”; infatti fatti i dovuti conti, 20 euro mensili, è meno di 1 euro al giorno. Come pubblicizzato sui media e con il tam-tam del passaparola, già da tempo avviato, nel paese la nostra associazione sarà lieta di dare il benvenuto a quei genitori e/o collaboratori esterni che intendessero impegnarsi attivamente mettendo le loro passioni ed esperienze al servizio dell’associazione, ma soprattutto dei ragazzi che aderiranno al progetto. Si coglie, ancora una volta, l’occasione di ringraziare, in particolare di questi tempi tutti gli sponsor che hanno creduto e credono, tutt’ora, nel lavoro e nell’impegno profuso all’interno del tessuto sociale cittadino, segno distintivo sin dalla nascita, della nostra associazione”.