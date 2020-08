Calcio. Juve Stabia, ufficializzato il nuovo responsabile della comunicazione

Dopo le dimissioni di Gianluca Monti che era subentrato come responsabile della comunicazione delle Vespe ad inizio giugno, la Juve Stabia ufficializza oggi il nuovo capo dell’Ufficio Stampa. Si tratta di Ciro Novellino, già in passato caporedattore di ViViCentro.it, testata per la quale si era occupato sia della prima squadra che del settore giovanile delle Vespe. Nato a Castellammare di Stabia, il 24 aprile 1984, Novellino è un giornalista pubblicista iscritto all’albo dei pubblicisti della Campania e all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma. Diplomatosi al Liceo Classico di Castellammare di Stabia ha conseguito la Laurea in Cultura e Amministrazione dei Beni Culturali prima e quella Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte poi, presso l’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’. Esercita la professione di giornalista da diversi anni con collaborazioni legate a Tuttojuvestabia, Calcio Napoletano e IlNapolionline. Prima ancora è stato redattore di alfredopedulla.com ed è anche attualmente giornalista di CalcioNapoli24. Già caporedattore di Vivicentro.it, è stato anche responsabile della pagina sportiva della SSC Napoli sullo stesso giornale. Grande appassionato di calcio, ha presentato per diversi anni anche un programma radiofonico, “L’Orda Azzurra”, su ViviRadioWeb. Ha fatto parte della redazione di Radio Marte per il programma “Chiamate Napoli 081”.