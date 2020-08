Calcio. Juve multata per irregolarità sulla cessione di Benatia. Spunta anche una clausola contro le squadre italiane

Secondo quanto riporta il giornalista Pippo Russo, attraverso calciomercato.com, ci sarebbero due notizie clamorose, passate in sordina, sulla cessione di Benatia: “La prima riguarda la multa inflitta alla Juventus di 40 mila franchi svizzeri per non essersi attenuta alle regole, in occasione della cessione di Medhi Benatia all’Al Duhail, avvenuta durante la finestra invernale 2019 del mercato dei trasferimenti. ‘Nessun club deve stipulare un contratto che dia possibilità al/ai club controparte/i , e viceversa, o a ogni terza parte, di acquisire la possibilità d’influenzare la sua indipendenza in materia di reclutamento (employment) e trasferimenti, le sue politiche e le performances della sua squadra’. La seconda è vecchia di quasi un anno (la sentenza Fifa è datata 20 settembre 2019), eppure nessuno l’ha ripresa. Consultando i file delle decisioni emesse dal Fifa Disciplinary Committee, infatti, pubblicamente disponibili sul sito Fifa, c’è un elemento peculiare: una clausola che impedisce all’Al Duhail di cedere il calciatore alle milanesi, alle romane, al Napoli e al Paris Saint-Germain”.