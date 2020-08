Calcio. Jorginho torna “a casa” a Capri ma per vacanza

Torna “a casa” Jorginho, centrocampista del Chealsea che, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, si è concesso qualche giorno di riposo a Capri, prima di rientrare a Londra per l’inizio della nuova stagione. Da due anni ormai in Inghilterra, il giocatore italo-brasiliano ha vestito la maglia azzurra del Napoli per 4 anni ed ancora oggi è rimasto nel cuore dei tifosi partenopei che hanno continuato a seguirlo anche dopo la sua partenza. Nelle ultime ore, il calciatore si è mostrato sui social ai suoi fan in barca, direttamente a Capri con alle spalle i Faraglioni.