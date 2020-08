Calcio. Il Sorrento ritorna sul campo di gioco

Il Sorrento ritorna sul campo di gioco: “Comincerà questa mattina la stagione 2020/21 del Sorrento che dopo più di cinque mesi tornerà a calcare il manto dello stadio Italia, per il primo giorno di pre-ritiro in sede. Questo è l’elenco dei tesserati rossoneri che svolgerà la prima parte di preparazione prestagionale, agli ordini del nuovo tecnico Luca Fusco e del suo staff.

Portieri: Orazzo

Difensori: Alfano, Cacace, Cesarano, Di Palma, Esposito, Fusco, Raimondi S., Raimondi V., Terminiello

Centrocampisti: Bennasib, Cinque, De Mase, Ferraro, La Monica, Mancino, Maranzino, Masullo, Vitale

Attaccanti: Caracciolo, Cassata, Cunzi, Gargiulo, Guidoni, Liccardi, Procida, Starita.

Nell’elenco non figurano i calciatori in prova e coloro non ancora tesserati!.