Calcio. Il Sorrento Futsal ufficializza il nuovo acquisto Francesco De Gregorio

Francesco De Gregorio è un nuovo giocatore del Sorrento Futsal. Il centrale classe ’90, ex Scafati Santa Maria è pronto ad affrontare la nuova avventura in rossonero con grinta e cattiveria agonistica. “Sono felice di essere a disposizione di Mister Genny Paolella – afferma – la speranza è quella di essere protagonisti nella prossima stagione e di lottare per qualcosa di importante”. Il Sorrento Futsal, inoltre, rivolge un caloroso ringraziamento al Presidente Gennaro Celentano per aver reso possibile questa operazione.