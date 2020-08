Calcio. Il Sorrento attivo sul mercato, guarda a Imperio Carcione

Secondo i colleghi di Sportcampania, Antonio Amodio, il direttore sportivo del Sorrento, sembrerebbe molto attivo sul mercato e desideroso di fare un gran colpo con l’acquisto di Imperio Carcione, che nella scorsa annata ha vestito la maglia del Cassino. Centrocampista di valore ma anche ottimo difensore centrale: ha indossato colori importanti dando un grande contributo: con la Salernitana ha esordito in Serie B, mentre la sua carriera si è costruita per lo più in Serie C, Cassino, Benevento, l’Aquila, Brindisi. Un volto noto a mister Fusco che lo ha avuto nell’esperienza Paganese, quando era il secondo di Gianluca Grassadonia. Con l’addio di D’Alterio sarebbe un colpo importante in ottica difensiva, ma anche di impostazione e interdizione.