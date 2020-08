Calcio. Il San Vito Positano mette a segno 4 colpi sul mercato

Il San Vito Positano ha grandi idee che sta attuando partendo dal mercato. La società giallorossa, infatti, tessera ben quattro calciatori in vista del prossimo campionato di promozione. Un colpo che serve a mister Gargiulo che avrà così a disposizione un organico completo. Il nuovo guardiano della porta del San Vito sarà Alessandro Stinga, classe 1993 proveniente dal Sorrento e con trascorsi nel Massa Lubrense, Gladiator e Sant’Agnello. Il nuovo ingresso in terza linea è un under proveniente dalla juniores nazionale del Sorrento: Christian Castellano, classe 2002, terzino destro. In mediana tesserato Raffaele Fiorentino, esterno offensivo classe 1992. Per l’ala è un ritorno in costiera, visti i precedenti anche lui con le maglie di Sant’Agnello, Positano e Sorrento. Infine la punta di diamante, un lusso per la categoria: Nicky Lucarelli Cesarano, attaccante classe 1989, con molti gol all’attivo e un curriculum di tutto rispetto. In carriera ha vestito le maglie di: S.Maria la Carità, Scafatese, Ercolanese, Sant’Antonio Abate, Gragnano, Orvietana, Castel San Giorgio e Vico Equense.