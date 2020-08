Calcio. Il San Vito Positano è pronto per iniziare una nuova stagione

Il San Vito riparte da dove aveva interrotto. A comunicarlo è il presidente del club, Cristofaro Guida, attraverso la diffusione di una nota stampa. Nel comunicato, la società annuncia anche la conferma di mister Gargiulo e di buona parte dell’organico della passata stagione. Nel settore giovanile il tecnico della juniores, Gianmarco Gargiulo, collaborerà anche con lo staff delle prima squadra: “L’A.S.D. San Vito Positano 1956 è lieta di annunciare alla cittadinanza che nonostante questo momento di incertezze e difficoltà la storia calcistica di questo paese proseguirà anche per la prossima stagione sportiva, con lo stesso spirito e la stessa passione che io ed i miei soci nutriamo da sempre verso questo sodalizio. In questo particolare momento storico non potevamo far venir meno gli stessi nostri sentimenti che Positano ed i suoi giovani provano per questi colori. Entusiasti di poter ripartire ma consapevoli che l’attuale situazione economica ci porterà ad un ridimensionamento di programmi ed ambizioni questa società si impegna a garantire allo stesso modo grande dignità alla tradizione calcistica positanese. Questa ripartenza è assicurata dalle fondamenta della passata stagione quale la riconferma di mister Luigi Gargiulo a timoniere della prima squadra e da buona parte della stessa rosa che verrà rinforzata con qualche pedina di esperienza e con giovani di talento. A guidare la Juniores ci sarà mister Gianmarco Gargiulo che oltre a collaborare in prima squadra a fianco dell’allenatore costiero saprà valorizzare al meglio le potenzialità dei nostri giovani e tenaci calciatori. Continueranno a far parte dello staff il preparatore dei portieri mister Antonio Cuomo ed il massofiosioterapista Antonino Esposito. Per quanto riguarda il settore giovanile è nostra intenzione avviare un nuovo progetto per dare linfa vitale a quest’attività. Con l’auspicio che tutto ritorni presto alla normalità vi aspetto numerosi a tifare i colori giallorossi”.