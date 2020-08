Calcio. Il Partenio Lombardi di Avellino rinnova la sua veste

Novità in casa Avellino: questa volta, però, non riguardano il mercato ma i lavori in casa. Stamani, infatti la società biancoverde del presidente Angelo Antonio D’Agostino ha raggiunto l’intesa con il comune di Avellino per i lavori di adeguamento dello stadio Partenio Lombardi. In queste settimane in cui la squadra di mister Piero Braglia è impegnata a Sturno (AV) per il ritiro precampionato, il Comune darà il via ai lavori per l’aumento della capienza dell’impianto. Verranno installati dei sediolini nelle Tribune Laterali e nel settore ospiti, così come da disposizioni imposte dalla Figc, per una capienza complessiva di circa 10.000 posti. Un’altra novità riguarda il manto erboso: il terreno di gioco, di fatto, sarà rinnovato al fine di rispettare le norme Fifa Quality Pro del manto erboso artificiale. Inoltre, proprio da questa mattina, gli operai sono al lavoro anche per la messa in funzione del Partenio B, impianto fondamentale per le attività del club irpino.