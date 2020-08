Calcio. Il Napoli femminile presenta le nuove maglie

“AzzurrA come te!”. Questo è lo slogan che il Napoli Femminile ha scelto per presentare, con Eleonora Goldoni nel ruolo di testimonial, la sua maglia ufficiale da gara. La maglia azzurra – del resto – è un’icona per la città di Napoli, un simbolo per la tifoseria: così, è stato scelto il colore del cielo e del mare per le partite casalinghe. La maglia rappresenta un simbolo di appartenenza, è sempre uguale ma sempre diversa: tradizionale ed innovativa. Quella da trasferta sarà la classica bianca mentre per la portiera sono previsti colori sgargianti.