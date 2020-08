Calcio. Il Benevento programma il ritiro nei pressi di Innsbruck

Terminato il campionato, il Benevento di Pippo Inzaghi ha scelto la località per la preparazione estiva. Dal 17 al 30 agosto la squadra soggiornerà presso l’Hotel Hocheder a Seefeld in Tirol nel distretto di Innsbruck-Land (Austria). Gli allenamenti dei sanniti si svolgeranno presso gli impianti sportivi di ultima generazione annessi alla struttura ricettiva. Mentre il calendario delle amichevoli, tuttora in via di definizione, sarà comunicato dalla società giallorossa successivamente.