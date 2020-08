Calcio. I tifosi granata contro il presidente: “Lotito pinocchio”

Durissimi gli striscioni nei confronti di Claudio Lotito sparsi nella città di Salerno in queste ore. Gli ultras granata non hanno digerito affatto l’ennesima stagione deludente, scagliando la propria ira contro il co-patron della Salernitana. La compagine campana non è riuscita a piazzarsi in zona play-off, chiudendo il proprio cammino nel campionato di Serie B in decima posizione. Un traguardo alquanto negativo che ha portato mister Gian Piero Ventura a rifiutare il rinnovo e a rassegnare le dimissioni. Dunque annata da dimenticare per i granata. I supporters, dopo aver esposto striscioni all’esterno dell’Arechi hanno deciso di continuare a tappezzare la città con una frase ben precisa: “Lotito Pinocchio”. Parole che evidenziano lo sconforto della tifoseria granata.