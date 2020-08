Calcio. I corallini rivogliono gli acerrimi nemici bianchi in serie C

Speranza ormai vana dei tifosi della Turris che hanno esposto uno striscione per le strade di Torre del Greco in cui è scritto: “E adesso ripescate il Savoia”. Tra le 2 tifoserie c’è sempre stata guerra e, per questo motivo, si è sempre cercato di evitare il derby mettendo le due compagini in gironi differenti della serie D. Ora la Turris è in serie C e vorrebbe che i “cugini” la seguissero ma ciò non potrà accadere a causa dei mancati lavori di adeguamento allo stadio “Alfredo Giraud”.