Calcio. Giocatore del Benevento positivo al Coronavirus

Continua a salire il numero di calciatori affetti da Coronavirus. A questi si è aggiunto anche un atleta del Benevento, squadra attualmente in ritiro precampionato a Seefeld in Tirol nel distretto di Innsbruck-Land (Austria). Infatti nel romitaggio estivo, che vede i sanniti a lavoro per preparare il ritorno in Serie A, è stato rilevato un caso di Covid-19 all’interno della squadra di mister Filippo Inzaghi. Il giocatore in questione, risultato asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore, come annunciato proprio dal club del presidente Oreste Vigorito, il tesserato dei sanniti è stato immediatamente isolato. Il calciatore è monitorato attentamente dallo staff medico giallorosso, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali.