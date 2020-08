Calcio. Gianmarco Vannucchi non sarà più il portiere della Salernitana. Ceduto a titolo definitivo al Padova

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Padova Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ‘95 Gianmarco Vannucchi. Nel ringraziarlo per le prestazioni offerte e la professionalità profusa la Società augura al calciatore le migliori fortune”. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, viene prestato nella stagione 2012/2013 alla Pro Vercelli, e al Renate nel 2014/2015, disputando nel settore giovanile bianconero 22 gare nel 2013/2014. Il suo debutto tra i professionisti avviene l’11 giugno 2015, con la maglia dell’Alessandria, nella gara contro la Pro Patria. Con l’Alessandria riesce nell’impresa di arrivare fino in semifinale di Coppa Italia (prima formazione di terza serie in grado di raggiungere una fase così avanzata della competizione dopo trentadue anni), eliminando nell’ordine Altovicentino, Pro Vercelli, Juve Stabia, Palermo, Genoa, Spezia (queste ultime tre in trasferta), e venendo fermati soltanto dal Milan poi sconfitto in finale dalla Juventus. Con la maglia dei “grigi” scende in campo 24 volte nella stagione 2015/2016, 38 volte nel 2016/2017, 17 nel 2017/2018. Nell’estate 2018 viene acquistato dalla Salernitana, in Serie B, dove difende i pali degli amaranto in 4 occasioni nella stagione 2019/2020