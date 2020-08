Calcio. Formulazione dei gironi del Campionato di Eccellenza. Girone C per il Vico Equense e il Costa d’Amalfi

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto: completati sia l’organico del Campionato di Eccellenza che di Promozione. Grazie alle società, alla loro voglia di tornare in campo e di dare lustro al calcio dilettantistico campano”. Così il Presidente del C.R. Campania, Carmine Zigarelli, commentando il completando degli organici sia in Eccellenza (ampliato a 42 squadre) che in Promozione (che passa dalle 64 squadre della conclusa stagione sportiva alle 70 della nuova), sottolineando che ‘stiamo lavorando sodo per consentire a tutti i club una ripartenza in sicurezza e con sostegni concreti’. “In bocca al lupo alle società campane, ai loro presidenti – che oggi ancor più di ieri sono dei grandiosi eroi silenziosi e coraggiosi – perchè investono nei loro territori e contribuiscono a coltivare le aspirazioni di tanti giovani, e che si sono impegnati ancora una volta, dimostrando con i fatti, la loro grande passione per il calcio dilettantistico. Che sia per tutti voi una stagione sportiva all’insegna di soddisfazioni e di sana competitività”, conclude il numero uno del calcio campano.