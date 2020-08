Calcio. Floro Flores alla guida del settore giovanile della Casertana

Nuova avventura per Antonio Floro Flores. L’ormai ex calciatore di Napoli, Sassuolo, Casertana e tante altre squadre, ritiratosi ufficialmente il 29 gennaio scorso dopo i due anni poco felici alla Casertana, si appresta a vivere una inedita esperienza in vesti completamente diverse da quelle indossate fino a qualche mese fa. La società rossoblù del presidente Giuseppe D’Agostino ha deciso, infatti, di nominarlo nuovo responsabile del settore giovanile e non solo. All’ex attaccante partenopeo, che dopo il ritiro ha conseguito il patentino di allenatore, è stata affidata anche la panchina della formazione Under 17. In questa nuova avventura, Floro Flores sarà affiancato da Angelo Di Siero, altro responsabile del vivaio rossoblù. Il suo quartier generale sarà lo stadio “Comunale” di Arienzo.