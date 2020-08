Calcio. Finisce il sogno Champions per l’Atalanta, battuta per 2-1 dal PSG

Beffata al 90′ da Marquinhos che trova il goal del pareggio e vince poi l’esperienza della squadra francese mandando in frantumi i sogni dei nerazzurri di Gasperini che finora avevano fatto un ottimo percorso in Champions e che speravano di poter andare avanti. I bergamaschi ci avevano provato in tutti i modi andando in vantaggio al 24′ con Pasalic, contenendo le molteplici avanzate di Neymar ma, il raddoppio al 93′ di Moting, sigla il verdetto finale: Atalanta – PSG 1 -2 con i francesi che vanno in semifinale ed i calciatori della Dea che tornano a casa, ma a testa alta!