Calcio. Filippo Ghinassi, il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia: “E’ ora di voltare pagina perché il 27 settembre è vicino”

Il nuovo direttore sportivo della Juve Stabia, Filippo Ghinassi, ha dichiarato di aver trovato un ambiente segnato da questa inaspettata retrocessione, arrivata in un momento difficile del post Covid. “E’ giusto che sia così, però, perché se uno non avesse sofferto vuol dire che non ama questi colori. Io arrivo con la testa libera e la mia volontà è quella di trasmettere la mia carica, la mia energia perché è ora di voltare pagina e proiettarsi verso il futuro: prepararsi ad un campionato che sarà bellissimo e durissimo. Il 27 settembre è vicino, dobbiamo essere pronti perché gli altri non aspettano”. Queste le parole del ds.