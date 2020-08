Calcio. E’ ufficiale, Sarri esonerato

La Juventus ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Maurizio Sarri, che dunque non sarà il tecnico della formazione bianconera nella prossima stagione. E’ arrivato il tweet sulla decisione della società, presa nelle ultime ore, dopo l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Lione. Il tecnico toscano in questo anno è riuscito a trionfare nel campionato di Serie A ma ha perso due finali (Coppa Italia contro il Napoli e Supercoppa italiana contro la Lazio) ed è uscito agli ottavi di Champions per mano del Lione.