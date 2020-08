Calcio. Benevento – Troppi contagiati, annullate le sfide in programma

Il Benevento di Inzaghi, attualmente impegnato nel ritiro a Seefeld in Tirol, nei pressi di Innsbruck, si trova a fare i conti con i positivi al Coronavirus. Ben tre calciatori, infatti, sono finora contagiati e per tale motivo la società ha deciso di annullare tutte le sfide che erano in programma, tra amichevoli e partite più prestigiose. Il primo test era programmato con l’Imst, lunedì 24 alle 18. Saltano anche le sfide con Schalke 04 e Roma, che potevano dare un’ idea chiara a mister Inzaghi sulla forma dei suoi. La squadra resterà comunque nella terra austriaca fino al 30 agosto, come previsto inizialmente e potrà disputare solo test in famiglia.