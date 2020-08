Calcio. Bayern campione d’Europa. Sesto trionfo per i bavaresi

Sesto trionfo per i bavaresi che battono a Lisbona i francesi del PSG per 1-0, con un gol dell’ex juventino Coman al 59′. Mbappé, Neymar e Di Maria sprecano troppo, mentre la squadra di Flick festeggia il Triplete aggiungendo la Champions alla Bundesliga e alla Coppa di Germania. Dopo la sesta Europa League del Siviglia arriva anche la sesta Champions del Bayern: i bavaresi campioni raggiungono il Liverpool nell’albo d’oro. I Parigini ci provano ma il Bayern, che ha vinto tutte le partite dalla prima del girone, trova il giusto premio con la vittoria di stasera. La partenza del Bayern è aggressiva ed impone un’attenta difesa alla squadra avversaria. Neymar è il primo a chiamare Neuer alla classica paratona da portiere di hockey, ma anche Di Maria e Mbappé hanno chances importanti prima dell’intervallo. Il 21enne fenomeno col 7 sulle spalle, però, stranamente spreca calciando debolmente. Dall’altra parte, il Bayern è illuminato a centrocampo dalla classe di Thiago Alcantara, ma in attacco combina meno del solito: un paio di fiammate di Coman e altrettante occasioni per Lewandowski. L’esperienza nelle finali conta, l’esperienza degli agés anche nonostante, a metterla dentro, sia stato un giovane 24enne di nome Coman. Il goal è una mazzata che i parigini faticano ad assorbire ed infatti, sebbene ci provino a pareggiarla Marquinhos prima e Neymar poi, col fischio di Orsato il Triplete bavarese diventa realtà. “Mia san mia”, è il motto del Bayern. Noi siamo noi. E come loro, oggi, non c’è nessuno.