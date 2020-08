Calcio. Arriva la consueta torta di Antonio Cafiero. Questa volta è la scarpa d’oro per Ciro Immobile

Proseguono le meritate vacanze in costiera amalfitana ed in penisola sorrentina per Ciro Immobile, che ha ricevuto un graditissimo regalo da Antonio Cafiero della Pasticceria Primavera: una torta che rappresenta la scarpa d’oro. Immobile, attaccante della Lazio ha coronato una stagione straordinaria aggiudicandosi l’ambitissimo premio con i suoi 36 goals ed il famosissimo pasticciere sorrentino l’ha voluto omaggiare con quello che di meglio sa fare!