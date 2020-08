Calcio. Appello dei tifosi granata a De Luca: “Lui l’ha portato, lui ce ne liberi”

Molti supporters granata hanno invocato l’intevento del governatore De Luca per mandare via Lotit,o durante l’incontro di ieri sera sotto lo storico Stadio Vestuti. Fu proprio l’allora sindaco di Salerno, infatti, a volere l’unione Lotito – Mezzaroma per la rinascita della società ed, inizialmente, tale scelta si rivelò azzeccata. Ora, invece, a seguito di un’annata infelice, gli stessi tifosi vorrebbero che De Luca “scendesse nuovamente in campo” per favorire un cambio della proprietà ed una nuova dirigenza granata.