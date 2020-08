Calcio. Angri, annullata amichevole con la Frattese. Trovato un positivo tra i giocatori grigiorossi

Oggi pomeriggio era in programmma il test amichevole tra Angri e Frattese, squadre partecipanti al campionato di Eccellenza, ma destinati a due diversi gironi, tutto però è stato rimandato. Motivo? Un caso di positività nella rosa dei grigiorossi.

Di seguito il breve comunicato dell’Angri:

Si comunica che l’amichevole programmata per oggi pomeriggio alle ore 17.45 con la Frattese, è stata annullata La positività al Covid-19 di un elemento della rosa grigiorossa, ha indotto la società a sospendere, in maniera preventiva, ogni tipo attività prevista in questa fase di ritiro.